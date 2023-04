Avengers: Infinity War hadde en 45-minutters Thanos-scene som ikke nådde opp

Avengers: Infinity War var en lang film, men det var opprinnelig planer om å gjøre filmen enda lengre, ved å starte den med et 45 minutter langt sett med scener som dreide seg om Josh Brolins Mad Titan, Thanos.

Som avslørt av Thanos -skaperen, Jim Starlin, under et intervju på podcasten Near Mint Condition (takk, Collider), nevner han at scenen utforsket hvordan Thanos kjøpte den første Infinity Stone, men til slutt, til tross for at den ble filmet av Brolin, ble scenen aldri sendt til animatørene og spesialeffektteamet som Disney og Marvel Studios Velg å ikke bruke penger på effektene som er nødvendige for å få den til liv.

"Men omtrent en måned før filmen kom ut, fikk jeg en e-post eller noe fra Joe som sa:" de 45 minuttene med Thanos som vi hadde i begynnelsen av Infinity War, vi hadde det kuttet. " Det var en hel sekvens av at han fikk den første perlen, og de måtte kutte den ut. De skjøt den, men de ønsket aldri å bruke pengene på effektene, og de ville ikke at filmen skulle være så lang som den andre [Endgame] var. De skjønte ikke at det kom til å bli helt den hiten det ble.

Siden den aldri ble ordentlig laget, er dette sannsynligvis en scene som fansen aldri vil se, selv som en del av bak kulissene eller ytterligere utvidede opptak, men det ville vært veldig interessant å se Brolins Mad Titan få enda mer skjermtid, spesielt med tanke på hvor selvsikker han var når han var på skjermen.