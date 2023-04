ASUS Zenbook S 13 OLED vil være den minste og mest kompakte bærbare datamaskinen noensinne

HQ

ASUS har avduket den neste Zenbook-bærbare datamaskinen for å bli med i sine ranger, og denne er ganske unik enhet. Kjent som Zenbook S 13 OLED, regnes den bærbare datamaskinen som ASUS 'slankeste og mest kompakte bærbare noensinne, og har også blitt utviklet med bærekraftig praksis og materialer i tankene.

Den bærbare datamaskinen vil bli drevet av en 13th Gen Intel i7 CPU, sammen med Intel Iris Xe-grafikk, alt på toppen av å skryte av opptil 32 GB LPDDR5 RAM klokket til 5200 MHz. Den bærbare datamaskinen vil også støtte opptil en 1TB PCIe 4.0x4 SSD som opererer med en lesehastighet på 6500 MB / s. Alt dette bør bety at den bærbare datamaskinen har en 20% ytelsesøkning i forhold til tidligere Zenbook-modeller.

Når det gjelder den faktiske størrelsen og dimensjonene, vil Zenbook S 13 OLED være utrolig 1 cm tykk, og vil bare veie et enkelt kilo, noe som gjør den ideell for å bære rundt. Kabinettet vil bli laget av en magnesium-aluminiumslegering som har blitt testet i militær klasse, sammen med å se den bærbare datamaskinen laget av 100% resirkulerte materialer. Den vil også ha et Plasma Ceramic Aluminium-dekke som tar sikte på å gjøre den vannavstøtende og miljøvennlig, samtidig som den har et unikt utseende.

Skjermen for den bærbare datamaskinen vil være et 13-tommers OLED-panel som er montert på en tynn ramme. Panelet vil klokke inn på 2880x1800p oppløsning, og vil skryte av et 16:10 sideforhold, 100% DCI-P3 fargespekter og 550 topp lysstyrke, noe som betyr at det skal være ganske levende skjerm.

Ellers blir vi fortalt at den bærbare datamaskinen vil ha et 63Wh batteri som tar sikte på å vare i rundt 14 timer på en lading. Den vil også kunne lade opp til 50 % kapasitet på 30 minutter. ASUS delte også at den bærbare datamaskinen vil ha en kjøleløsning med to vifter, Dolby Atmos-støttede høyttalersystemer som er opprettet sammen med Harman Kardon, Wi-Fi 6E-tilkobling, samt noen forskjellige porter, inkludert en HDMI 2.1, to Thunderbolt 4 USB-er, en USB 3.2 Gen A og en lydkontakt.

Når det gjelder når Zenbook S 13 OLED vil lanseres, har verken det eller prisen på den bærbare datamaskinen blitt kommunisert foreløpig.