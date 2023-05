Chiwetel Ejiofor slutter seg til Venom 3 rollebesetningen

HQ

Det Marvel Cinematic Universe blir stadig vanskeligere å holde rede på. Selv om vi ikke har sett Tom Hardys Venom matche opp mot noen av kanon Spider-Man ennå, eksisterer han teknisk sett i MCU-verdenen, da han dukket opp i en post-kreditt-scene i 2021s Spider-Man: No Way Home. Og det er på grunn av dette at det siste rollebesetningen for Venom 3 er nysgjerrig, ettersom Chiwetel Ejiofer har sluttet seg til teamet for å spille overfor Hardy i filmen.

Ejiofor spilte tidligere Baron Mordo i Doctor Strange og oppfølgeren Doctor Strange in the Multiverse of Madness, som reiser spørsmålet om dette vil være rollen som Ejiofor vil gjenta i den tredje Venom filmen, eller rettere sagt om det blir noe nytt, som til slutt kan bli litt rotete i MCUs fremtid.

Uansett har Deadline rapportert at det ikke er kommentert hvem Ejiofor skal spille i Venom 3, og for å legge til dette, har vi fortsatt liten anelse om handlingen i denne tre oppfølgeren.