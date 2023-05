Microsoft har anket saken mot Konkurransetilsynet.

HQ

Etter at Microsofts oppkjøp av Activision Blizzard King for 68,7 milliarder dollar ble blokkert i Storbritannia av Competition and Markets Authority, tok det ikke lang tid før Microsoft og Activision lovet at det ville bli anket, slik at de kunne jobbe med å få avtalen godkjent i landet. Det viser seg at dette ikke tok for lang tid i det hele tatt.

Fordi Bloomberg har nå rapportert at anken er inngitt av Microsoft, noe som betyr at prosessen for å få avtalen godkjent nå har startet igjen. Tatt i betraktning European Commission har godkjent avtalen siden CMAs første valg, må du lure på om de vil gå tilbake på sin opprinnelige beslutning som en del av denne prosessen.

Det har ikke vært noen kommentar fra Microsoft eller Activision om denne ankeprosessen ennå, og det er heller ikke noe ord om når en avgjørelse om anken vil bli tatt, men det forventes å ta flere måneder i det minste, da det vil være en juridisk kamp som en del av dette.