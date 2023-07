Snart kan 1080p-spill være en saga blott

HQ

Valves nylige Steam-maskinvareundersøkelse tyder på at de som har mulighet til det, sakte, men sikkert bytter ut 1080p-skjermer med 1440p- og 4K-oppløsninger.

Maskinvareundersøkelsen viser at selv om 1080p-spilling fortsatt er dominerende, har 2,33 % av spillerne på Steam nå gått over til en visuell oppgradering. Det er selvsagt ikke alle som har råd til å kjøpe en 4090 for å kjøre de nyeste spillene i den høyeste oppløsningen, men med tanke på at Steam har over 100 millioner brukere, tilsvarer de 2,33 % rundt 2 millioner mennesker som har bestemt seg for en bedre skjerm.

62 % av gamerne bruker fortsatt 1080p, og med mindre det skjer en alvorlig endring i GPU-markedet med det første, vil dette forspranget neppe forsvinne med det første. Men i takt med at flere og flere spillere går over til de høyere oppløsningene, kan vi kanskje med tiden se at 1080p-gaming havner i samme båt som 720p, som nå først og fremst brukes på håndholdte enheter.