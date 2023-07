Idris Elba ønsker å gjøre flere Luther-filmer

HQ

Jeg var ikke den største tilhengeren av Luther-filmen, Luther: The Fallen Sun, da jeg syntes den tok for mye av seriens briljante, dystre og rotfestede identitet, men når det er sagt, er det ikke til å stikke under en stol at filmen gjorde det svært bra på Netflix, og i flere uker ble den betraktet som en Top 10 -tittel. Så, med denne suksessen i bakhodet, kan vi forvente mer fra Idris Elbas grånende detektiv?

I en samtale med Collider har Elba snakket om håpet om å vende tilbake til rollefiguren og bemerket at han krysser fingrene for at det kommer flere filmer i fremtiden.

"Luther endte opp som en av de fem mest strømmede filmene på Netflix, noe som er en utrolig prestasjon, siden det var den første filmen fra tv-serien. Jeg håper å lage en film til. Jeg elsker Luther. Jeg elsker den karakteren, og jeg elsker hvor jeg kan ta ham hen, både som historie og karakter. Så ja, hold fingrene krysset."

Slutten på The Fallen Sun lot døren stå vidåpen for mer Luther, så det ville ikke være noen stor overraskelse å se Elba tilbake i rollen i fremtiden.

Vil du ha flere Luther-filmer?