ESRB ønsker å få godkjent et system for aldersregistrering ved hjelp av ansiktsgjenkjenning

HQ

Selv om formålet med aldersmerking av dataspill er svært edelt, er det neppe noe som håndheves særlig godt, spesielt ikke i vår tid. Tidligere kunne spillbutikkene sjekke alderen din før du fikk kjøpe et fysisk spill, men i den digitale verdenen og med tjenester som Amazon i tankene, finnes det en mengde måter å omgå dette systemet på.

Klassifiseringsorganet ESRB har nå foreslått en ny teknologi for det amerikanske Federal Trade Commission (FTC), et system for ansiktsgjenkjenning som bestemmer brukerens alder.

Det sies at systemet går ut på at brukeren tar et bilde av seg selv, deretter sjekker systemet om det er et levende menneske til stede, før bildet lastes opp til Yoti's (et digitalt identitetsfirma som samarbeider om teknologien) for aldersbestemmelse.

Gamesindustry.biz skriver at når et bilde har blitt aldersvurdert, slettes det umiddelbart og permanent og kan ikke brukes til noe annet formål.

Det finnes ingen tidsramme for når dette systemet kan bli innført, hvis det får grønt lys, men det vil utvilsomt sette noen kjepper i hjulene for den unge tenåringsbasen Grand Theft Auto og Call of Duty.