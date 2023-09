Sea of Stars kommer til å få DLC

HQ

Mens to RPG-titaner for tiden tar over spillverdenen i Starfield og Baldur's Gate III, fremstår Sea of Stars fortsatt som et utmerket, nostalgisk eventyr som mange har hatt glede av. Nå vet vi at vi får DLC, noe spillets regissør Thierry Boulanger har bekreftet.

I en samtale med Radio Canada bekreftet Boulanger at studioet har blitt delt i to grupper. Den ene skal jobbe med en ny tittel, mens den andre skal produsere Sea of Stars DLC. Denne nyheten bør ikke komme som et sjokk for folk som har fulgt spillet en stund. Da Kickstarteren ble finansiert, ble det lovet at støttespillerne skulle få DLC etter hvert.

Noen fans mener også at de allerede vet navnet på DLC-en, ettersom en gammel Kickstarter-oppdatering kalte den Throes of the Watchmaker. Vi får se om den tittelen holder seg, og det ser ikke ut til at vi får DLC-en med det første, men følg med på Sea of Stars.