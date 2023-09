Microsoft lanserer et Xbox Mastercard

HQ

Noe overraskende har Xbox Wire nå kunngjort at Microsoft lanserer et Xbox-kredittkort. Det utstedes av Mastercard uten årsavgift, har fem ulike design å velge mellom, og du kan til og med personalisere det med gamertaggen din.

Så langt er Xbox-kredittkortet kun bekreftet for USA, og det lanseres 21. september for medlemmer av Xbox Insiders-programmet, med en offisiell lansering for alle fra neste år. Ved å bruke kortet vil du tjene poeng "ved hverdagslige kjøp som du kan bruke på spill og tilleggsprodukter på xbox.com", og ved å registrere deg får du en bonus på 5000 poeng (til en verdi av $50) samt tre måneders Xbox Game Pass Ultimate (kun for nye medlemmer, men disse månedene kan gis til venner eller familie). Hvis du kjøper ting fra Xbox.com eller bruker den til å betale for tjenester som Disney+ og Netflix (med mer), øker antall poeng du får med x3-x5.

Vi tviler på at dette kortet kommer til Europa med det første, og kredittkort er ikke for alle og bør behandles med forsiktighet. Sony har også et lignende tilbud for PlayStation med Visa, og dette alternativet er foreløpig bare tilgjengelig i USA.

Ville du vært interessert i et kredittkort med PlayStation- eller Xbox-merke og samle poeng?

Takk The Verge