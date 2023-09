Du kan nesten spille Star Wars: Dark Forces Remaster på en potet

HQ

Vi har fortsatt ingen utgivelsesdato for det kommende Star Wars: Dark Forces Remaster, som ble annonsert i forrige måned, men Nightdive Studios lover på X at det kommer "snart". De har også delt PC-spesifikasjonene på Steam, og som du kanskje forventer, trenger du ikke å kjøpe en ny datamaskin for å spille dette spillet - det er tross alt en remaster av et spill fra 1995:

MINIMUM:

Krever en 64-biters prosessor og operativsystem

OS: Windows 7 (64-biters kreves)

Prosessor: Intel eller AMD Dual-Core på 2,0 GHz

Minne: 2 GB RAM

Grafikk: GPU med støtte for DirectX 11 eller Vulkan 1.1

Lagringsplass: 420 MB ledig plass

Lydkort: 100 % DirectX-kompatibelt lydkort eller innebygd lyd

ANBEFALT:

Krever 64-biters prosessor og operativsystem

OS: Windows 10 (64-biters kreves)

Prosessor: Intel Core i5-2300 2,8 GHz/AMD Phenom II X4 945 3,0 GHz eller tilsvarende

Minne: 4 GB RAM

Grafikk: GPU med støtte for DirectX 11 eller Vulkan 1.1

Lydkort: 100 % DirectX-kompatibelt lydkort eller innebygd lyd