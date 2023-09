Sonic Frontiers: The Final Horizons historie avsløres i ny video

HQ

Utvidelsen The Final Horizon til Sonic Frontiers ble kort nevnt i en veikart for spillet i fjor, men vi fikk se mer av den under Gamescom i forrige måned, da det ble avslørt at den gratis DLC-en ville komme 28. september.

Nå har vi fått en video som setter scenen for The Final Horizon, der vi får spille som Knuckles, Tails, Amy og selvfølgelig Sonic selv. Hver av figurene møter ulike utfordringer, som ikke nødvendigvis er som man skulle tro.

Denne historietraileren er full av fantastiske bilder, og vi synes absolutt du bør sjekke den ut.