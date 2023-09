Teaser for TV-serien Fallout har lekket ut på nettet

Det har gått ganske bra med spillfilmatiseringer i det siste. The Last of Us er trolig på vei til å vinne noen Emmy-priser, The Super Mario Bros. Movie lå på toppen av 2023-kartoteket en stund, så nå ser det ut til at filmer og TV-serier basert på spill har høye standarder å leve opp til.

HQ

En av de kommende seriene som forhåpentligvis vil fortsette denne oppadgående trenden, er Amazons Fallout-serie. Selv om vi vet at serien kommer neste år, har vi ikke sett så mye annet enn lekkede kulissebilder. Nå har vi en trailer i tillegg til alle lekkasjene.

Teaseren varer i litt over 30 sekunder, og er ikke av den beste kvaliteten, men vi kan se noen viktige deler av serien. Walton Goggins er der for eksempel i full ghoul-antrekk, og vi får se flere Power Armour-drakter gå i tandem.

Forhåpentligvis får vi snart se noe offisielt fra serien, nå som 2024 nærmer seg. Uansett, i hvert fall når det gjelder scenografi, ser Fallout fortsatt ut til å være en lovende serie.