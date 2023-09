Pokémon Scarlet og Violet får ny oppdatering i forbindelse med utgivelsen av Teal Mask

HQ

Den første delen av The Hidden Treasure of Area Zero er her, og mens Pokémon Scarlet- og Violet-spillere kan glede seg over The Teal Mask i dag, har de som ennå ikke har fått DLC-en fått en heftig ny oppdatering.

Som det fremgår av et innlegg på Nintendos nettsted, er det lagt til noen praktiske nye funksjoner, som kommer uansett om du har kjøpt The Hidden Treasure of Area Zero eller ikke. Det kommer også noen feilrettinger, som forhåpentligvis vil gjøre spillets ytelse litt bedre.

Se hele listen over funksjoner og feilrettinger nedenfor:

Nye funksjoner som er lagt til





Du kan nå låse minikartet som vises når du er ute i felten, slik at det alltid er nord. Dette gjør du ved å trykke to ganger på høyreknappen mens du har kartappen åpen, for å velge innstillingen App og minikart låst.



Kamerainnstillinger er lagt til i menyen Alternativer. Med disse innstillingene kan du justere hvordan kameraet fungerer når du er ute i felten.



Vi har lagt til en funksjon som lar deg signalisere til en Pokémon som følger deg i felten, at den skal stoppe og vente der den er. Dette signalet gir du ved å trykke på venstre spak.



Du kan nå ta bilder ved å trykke på A-knappen i kameraappen.



Du kan nå spille av musikk ved å trykke på ZL-knappen eller ZR-knappen mens kameraappen er åpen. Du kan oppleve at Pokémon som følger deg i felten og folk rundt deg reagerer på musikken.



Når du bruker Union Circle, kan trenere nå dele bilder de har tatt med kameraappen under Union Circle-økten, med vennene de spiller med.



Vi har lagt til en funksjon i TM-maskinene som lar deg filtrere etter trekk som Pokémon kan lære. Ved å samhandle med en TM-maskin og velge alternativet for å filtrere etter trekk som kan læres, kan du bare vise TM-er som inneholder trekk som en bestemt Pokémon kan lære.



Feilrettinger og funksjonsjusteringer