Å redde Cyberpunk 2077 var en kostbar prøvelse

Cyberpunk 2077 Nå høster de kanskje strålende kritikker, og fansen elsker tiden i Night City, men det har tatt mye tid og penger å komme så langt.

Ifølge en investorpresentasjon (via Kotaku) kostet det CD Projekt Red 60 millioner dollar å utvikle Phantom Liberty og 21 millioner dollar å markedsføre det. Selskapet skal også ha brukt rundt 40 millioner dollar på alle endringene i den siste 2.0-oppdateringen. Dette bringer kostnadene for å "redde" Cyberpunk 2077 opp i rundt 120 millioner dollar.

Man kan argumentere for at Cyberpunk 2077 allerede var "reddet" før Update 2.0 eller Phantom Liberty ble lansert, men det er tydelig at disse prosjektene har gitt CD Projekt Red det spillet de så for seg fra starten. Dessuten har de også bidratt til å øke salget av spillet. 25 millioner eksemplarer av Cyberpunk 2077 har blitt solgt siden lanseringen, og 3 millioner enheter av Phantom Liberty har blitt sendt ut.

Synes du CD Projekt Reds investering var verdt det?