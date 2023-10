Counter-Strike 2 Utnyttelse av spillere som blir som Michael Jackson

HQ

Har du noen gang spilt et førstepersons skytespill og tenkt "hvis jeg bare kunne lene meg som det avdøde, store og kontroversielle popikonet Michael Jackson?" Nå kan du det! En ny Counter-Strike 2 exploit gjør at spillerne kan lene seg rundt hjørner i stedet for å vise hele kroppen.

Dette er ikke noe juks eller hacking, hvis du lurer på det, og det skjer når du skuer inn etter å ha beveget deg rundt et hjørne, ettersom spillet ikke helt vet hva du holder på med. Noen har kritisert dette som nok et bevis på at Counter-Strike 2 ikke er ferdig.

Dette fører selvsagt til mye frustrasjon hos spillerne som blir utsatt for denne feilen, men det er ganske morsomt å se på. Ta en titt på noen klipp av feilen nedenfor, og la oss få vite om du kommer til å hee hee fiendene dine i Counter-Strike 2.