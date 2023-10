Post Malone slår seg sammen med Apex Legends

HQ

Post Malone har teaset for en crossover mellom seg selv og Apex Legends. Vi har sett kjendiser slå seg sammen med spill før. Snoop Dogg og Nicki Minaj er for eksempel spillbare i Call of Duty, og selv om noen kjente fjes ikke er med i et spill, hindrer det dem ikke i å spille det.

Vi husker alle at Drake og Ninja knuste Fortnite sammen. Nå samarbeider Post Malone med Apex Legends. I teaseren som er lagt ut på rapperens Twitter/X-konto, får vi ikke vite så mye, men det bekreftes at arrangementet finner sted 7. november.

Forhåpentligvis får vi vite mer i løpet av de kommende dagene og ukene, men hva tror du Post Malone x Apex Legends -arrangementet kan innebære? Kanskje noen nye skins eller en ny spillmodus for å få inn nye spillere?