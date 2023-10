Blokkering av uautorisert tilbehør på Xbox

HQ

Når du kjøper spilltilbehør til konsoller, er det alltid et klistremerke på esken som forteller deg om det er et offisielt lisensiert produkt - eller ikke. Det siste betyr at det ikke er godkjent, og at plattforminnehaveren ikke kan garantere at det vil fungere eller ikke.

Nå ser det ut til at Microsoft vil blokkere denne typen produkter med en ny policy for å blokkere "uautorisert tredjepartstilbehør", som gjelder fra 12. november. Noen brukere mottar allerede en advarsel på dashbordet som sier at deres uoffisielle enheter ikke vil fungere etter 12. november, og at de vil bli møtt med "error 0x82d60002".

Uoffisielle eksterne enheter har tradisjonelt vært billigere og av lavere kvalitet, og de er også alltid kablet. Det er lett å forstå hvorfor Microsoft bare vil ha produsenter som har betalt for en Xbox-lisens, ettersom det betyr mer penger og høyere kvalitet. Ifølge Windows Central's kilder planlegger Microsoft også å forbedre lisensen for offisielle enheter ved å la flere selskaper lage "godkjente trådløse Xbox-kontrollere fra tredjeparter".

Selv om de fleste brukere sannsynligvis ikke vil bli påvirket av dette, er noen medlemmer av kampspillmiljøet ikke glade for det, ettersom det betyr at de ikke lenger kan bruke sine foretrukne styrespaker/kampbrett, som de beryktede Hit Box og løsningene fra Brook Gaming (styrespaker uten noen egentlig pinne, bare knapper, som gjør det lynraskt og mulig å trykke i to umulige retninger samtidig, for eksempel bakover og fremover). For oss andre som spiller kampspill på Xbox, betyr det også at vi slipper å spille mot folk som bruker slike verktøy på nettet.

Brook Gaming har allerede kommet med en uttalelse om dette, og vi får se hvordan det utvikler seg.

Takk, Windows Central .