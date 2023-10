Little Goody Two Shoes får en sjarmerende lanseringstrailer

I dag lanseres Little Goody Two Shoes, som ble utviklet av det portugisiske studioet AstralShift etter suksessen med deres første tittel, Pocket Mirror. Dette skrekk- og eventyrrollespillet (med dating-elementer) følger historien til Elise, en karakter fra deres forrige spill, mens hun navigerer gjennom en uhyggelig fortelling fylt med gåter og ressursstyring.

Little Goody Two Shoes er inspirert av folkesagn, og teamet sier at de har hatt som mål å levere noe som ligger mellom skrekk og gamle eventyr i en antatt stemningsfull opplevelse. Handlingen utspiller seg i byen Kieferberg, der spillerne får i oppgave å følge Elise på hennes søken etter et luksusliv som er en prinsesse verdig. Som du kanskje forventer, blir det ingen enkel oppgave med fiender, mistenksomme landsbyboere og romantiske interesser underveis - og AstralShiftPro sier at valgene og handlingene dine vil ha betydning.

Spillet kan skryte av en tidlig 90-tallsinspirert animasjonsstil og en blanding av spillmekanikker for å holde det hele friskt, og er nå tilgjengelig for PC, Playstation, Switch og Xbox. Sjekk ut lanseringstraileren nedenfor av et spill som ser veldig interessant ut.