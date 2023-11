Cliff Bleszinski: "Jeg tror Gears trenger en liten omstart"

HQ

Selv om både Gears of War 4 og Gears 5 var veldig gode spill, er nok de fleste enige om at de ikke nådde opp til den opprinnelige trilogiens høyder. De ble utviklet av Cliff Bleszinski, som har forlatt både franchisen og hele bransjen for lenge siden.

Og som Bleszinski har sagt flere ganger, er han ikke interessert i å vende tilbake til videospill. Men det er ett unntak som kan få ham til å revurdere denne holdningen, og det er Gears of War. I et nytt intervju på ComicBook.com sier han at han mener at Gears of War trenger en God of War -lignende reboot, og at han kunne være interessert i å være konsulent for et slikt prosjekt:

"Jeg tror Gears trenger en liten omstart, slik God of War hadde, og jeg har alltid sagt at Phil Spencer har nummeret mitt, jeg er glad for å være konsulent."

Bleszinski legger til at Gears of War fortsatt står hans hjerte nær, og at han fortsatt vender tilbake til serien ved spesielle anledninger:

"Gears vil alltid stå mitt hjerte nær. Sent på ettermiddagen, hvis jeg har en mimosa i meg, hender det at jeg går inn på YouTube og ser på viktige scener fra Gears-serien, som Doms død, eller at Dom må avlive kona, og så leser jeg kommentarene."

Han fortsetter med å legge til:

"Når jeg leser kommentarene til de utklippede scenene fra Gears of War når Dom dør, sier folk: "Jeg måtte legge fra meg kontrolleren, vennen min og jeg satt bare stille og lamslått." At folk faktisk får tatoveringer av noe du har laget på kroppen, er det mest smigrende som finnes."

Tror du at Gears -serien ville hatt godt av en soft-reboot på linje med den God of War fikk, og ville det vært bra for kvaliteten om Bleszinski tok kontakt?