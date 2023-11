Sjokkerende nok er The Day Before utsatt til desember.

HQ

I en oppdatering som absolutt ikke har overrasket noen, har utvikleren Fnastic og utgiveren Mytona kunngjort at The Day Before ikke lanseres 10. november 2023, slik vi har ventet i månedsvis.

I en forsinkelse i siste liten, som kom på slutten av spillets "Final Trailer", har utvikleren kunngjort at The Day Before nå kommer på PC som en Early Access-tittel den 7. desember 2023.

Traileren gir et dypere innblikk i spillet og noen av de ulike spillelementene. Vi får en forsmak på karaktertilpasningen, inventarsystemet, noen av stedene du kan utforske i verden, våpentilpasningen, møtene med NPC-er og noen av tilleggsaktivitetene som finnes i sosiale hub-lignende områder. Vi får også en forsmak på hvordan du kan innrede ditt personlige rom med møbler, og vi får se hvordan biler er implementert i spillet, samtidig som vi får se hvordan kampene ser ut når du kjemper for å beskytte utstyret ditt mot rivaliserende spillere.

Mye er lovet, og vi får se om The Day Before kan holde det det lover når det lanseres som Early Access-tittel 7. desember 2023.