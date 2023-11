Cliff Bleszinski deler sin visjon for det nye Gears of War-spillet

HQ

Skaperen av Gears of War, Cliff Bleszinski, har ikke vært involvert i serien siden slutten av den opprinnelige trilogien, og han har til og med forlatt spillbransjen. Til tross for dette sa han nylig at han er åpen for ideen om å være konsulent for et nytt spill i serien.

Da en Gears of War -fan spurte ham på X hva han syntes om ideen om et survival horror-eventyr på Gears, svarte han med en visjon for et nytt spill som ville være svært forskjellig fra det vi har sett så langt i serien. Blezinski foreslår at vi skal få spille et "barn som prøver å overleve e-dagen/den påfølgende konflikten", noe som definitivt vil være skremmende, tøft og gjøre oss mye mer sårbare enn å spille en kampherdet Cog soldat.

Ville du vært interessert i et spill som dette, eller bør Gears -serien holde seg til enorme soldater med enorme motorsagutstyrte våpen?