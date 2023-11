Gratis Call of Duty: Modern Warfare III -tema lagt til for Xbox Series S/X

HQ

Call of Duty: Modern Warfare III lanseres offisielt 10. november, men for de som har forhåndsbestilt en av de dyrere utgavene, er kampanjen allerede tilgjengelig. Hvis du ikke har hatt muligheten til å spille spillet ennå, kan du fortsatt glede deg over litt Call of Duty -smak, ettersom Activision Blizzard (som nå er et førsteparts Xbox-studio) har lagt til en gratis og dynamisk bakgrunn for Xbox Series S/X.

X-brukeren Klobrille viser hvordan det ser ut nedenfor. Bare gå til innstillingene hvis du vil at Captain John Price (Bravo Six) skal pryde dashbordet ditt.