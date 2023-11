Razer Blackwidow V4 Pro ønsker å være midtpunktet i oppsettet ditt.

HQ

Som en del av den siste episoden i Quick Look -serien vår har vi fått tak i Razers nyeste tastatur, Blackwidow V4 Pro. Dette tastaturet er designet med tanke på avansert kontroll og en rekke RGB-funksjoner, og vil være midtpunktet i hele oppsettet ditt.

Med underbelysning og belysning per tast, makrotaster, kommandorad, mekaniske brytere og en magnetisk håndleddsstøtte i kunstlær er dette tastaturet som skapt for både jobb og lek. For å finne ut om Blackwidow V4 Pro bør bli ditt neste tastatur, kan du ta en titt på den siste episoden av Quick Look nedenfor, der Magnus deler ulike tanker og fakta om enheten.