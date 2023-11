Mean Girls kommer på kino i januar

For mange er Mean Girls en ikonisk film. Filmen med Lindsey Lohan, Rachel McAdams, Amanda Seyfried, Tina Fey, Amy Poehler m.fl. i hovedrollene ble opprinnelig vist på kino for tjue år siden, og er den dag i dag høyt ansett, noe som utvilsomt forklarer hvorfor Paramount har bestemt seg for å lage en nyinnspilling.

For Mean Girls kommer tilbake på kino i januar 2024 som en helt nyinnspilt film med Angourie Rice i hovedrollen som Lohans tidligere rollefigur Cady Heron. Renee Rapp tar også over rollen som McAdams' bitchy Regina George, mens Jenna Fischer og Busy Philipps spiller mødrene denne gangen. I 2024-versjonen er det imidlertid et par ansikter som vender tilbake: Tina Fey spiller nok en gang Ms. Norbury, mens Tim Meadows er tilbake som Mr. Duvall. Jon Hamm er også med denne gangen, som trener Carr, men det er ingen tegn til Poehlers Mrs. George.

Handlingen er i utgangspunktet en modernisert versjon av filmen fra 2004, og til og med enkelte øyeblikk som juledansscenen er gjenskapt. Hvis du har sett den originale Mean Girls -filmen, vil du utvilsomt legge merke til mange likheter i traileren til 2024-nyinnspillingen som har premiere 12. januar 2024.