Turok 3: Shadow of Oblivion Remastered er blitt noe forsinket

Nightdive Studios har kunngjort at de har utsatt lanseringen av den kommende remasteren av Turok 3: Shadow of Oblivion med et par uker. Den omarbeidede versjonen av det klassiske N64-skytespillet kommer nå 30. november i stedet for den opprinnelige datoen 14. november.

I et innlegg på X skriver Nightdive at forsinkelsen er gjort for å gjøre det mulig for teamet å skape en "best mulig Turok 3-opplevelse".

Når remasteren lanseres, vil den være en forbedret versjon av originalen fra 2000, som kan spilles med opptil 4K 120FPS på PC, PlayStation 5 og Xbox Series-konsoller og har gyrokontroller på Nintendo Switch.