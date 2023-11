Adi Shankar vil at Devil May Cry skal bli en av de beste seriene på Netflix.

HQ

Netflix har virkelig skapt seg en egen nisje med sine animerte voksenfilmer, spesielt de som tilpasser prosjekter fra spillverdenen. I den forbindelse er Adi Shankar en av de skaperne de har samarbeidet mest med, en person som ledet skapelsen av Castlevania-serien og også bidro til å gi liv til den overraskende morsomme Captain Laserhawk: A Blood Dragon Remix. De to er for tiden i ferd med å slå seg sammen igjen for en serie på Devil May Cry.

Vi har visst at denne serien har vært på trappene i et par måneder nå, men som en del av Geeked Week ble det nylig sluppet en "behind-the-scenes"-featurette som ga et innblikk i Shankars store forhåpninger til denne serien.

I videoen uttaler Shankar spesifikt: "Målet mitt er å lage en av de beste seriene på Netflix-plattformen ... punktum.".

Devil May Cry animeres av Studio Mir, et produksjonsselskap som har samarbeidet med Netflix om en rekke prosjekter, blant annet de animerte The Witcher -filmene, Dota: Dragon's Blood og Skull Island.

Det er foreløpig ikke kjent når Devil May Cry lander på Netflix.