Rykter: Sony har fortsatt noen enspillerutgivelser å kunngjøre for 2024

Nå som vi har lagt Marvels Spider-Man 2 bak oss, kan det hende at du ser litt bekymret på Sonys kalender for utgivelser av førstepartsspill. Det er en god del spill som kan komme ut i 2024. Marvel's Wolverine, Death Stranding 2, Rise of the Ronin.

Likevel er det i skrivende stund ikke noe som har dette utgivelsesvinduet. Wushu Studios-utvikleren Shinobi602 prøver imidlertid å berolige oss, ettersom de har gått ut på ResetEra for å hevde at PlayStation har mer å gi ut i 2024, det er bare et spørsmål om disse spillene kan rekke tidsplanen.

Det er definitivt mye å se frem til for Sony-fans, men bortsett fra Final Fantasy VII: Rebirth er det ikke mange av spillene som kan komme ut i 2024 som har faste lanseringsvinduer. Vi håper at dette kan endre seg i nær fremtid.

Hva tror du blir PlayStations største hit i 2024?