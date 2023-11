Call of Duty: Modern Warfare III lanseres på toppen av de britiske box-listene

HQ

Mens de britiske boxed-listene vanligvis domineres av FIFA/EA Sports FC -titler, har Marvel's Spider-Man 2 og Super Mario Bros. Wonder toppet listen de siste ukene. Nå er det dessverre slutt på denne dominansen, ettersom Call of Duty: Modern Warfare III har tatt seg helt til topps på boxed-listen etter sin debut.

Med Modern Warfare III på toppen av listen har EA Sports FC 24 klart å holde stand og beholde andreplassen, mens Super Mario Bros. Wonder har falt hele veien fra første- til tredjeplass. Spider-Man 2 kommer på fjerdeplass etter å ha falt en plass, mens Football Manager 2024 debuterer på femteplass.

Topp ti avrundes av henholdsvis Nintendo Switch Sports (som har gått opp en plass), Mario Kart 8 Deluxe (som har falt to plasser), Hogwarts Legacy (som også har falt to plasser), Minecraft og Assassin's Creed Mirage (som også har falt to plasser).

Andre bemerkelsesverdige tillegg på den utvidede listen er at The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom holder stand på 18. plass, Robocop: Rogue City faller til 13. plass og Disney Dreamlight Valley debuterer som fysisk spill på 32. plass.

Takk, Gamesindustry.biz .