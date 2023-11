World of Warcraft: The War Within vil ha tilgjengelighetsalternativer for araknofober.

HQ

World of Warcraft: The War Within blir omtalt som utvidelsen som skal få deg tilbake til spillet, enten du aldri har spilt før eller har vært borte i årevis. Noen potensielle spillere kan imidlertid bli skremt av de edderkopplignende fiendene i Nerubians.

Under BlizzCon 2023 satte vi oss ned med Gameplay Lead Software Engineer Darren Williams og UX Lead Crash Reed for å diskutere alt som har med The War Within å gjøre, og spurte om hvordan edderkoppfobikere bør forholde seg til den nye utvidelsen.

"Så vi er veldig bevisste på det", sier Williams. "[Nerubianerne] har jo alltid vært en sentral del av Warcraft, ikke sant? Helt siden Warcraft 3. Men vi har et team der. Vi forsker på det. Hva er de viktigste tingene vi må hjelpe spillerne med? Hvordan kan vi best legge til rette for tilgjengelighet? Så vi har ikke noe konkret å kunngjøre akkurat nå, men vi snakker aktivt om det også."

Så selv om vi ikke kan si noe konkret, har utviklerne gjort det klart at de tar hensyn til disse innstillingene når de designer fiendene i The War Within. Forhåpentligvis betyr dette at Worldsoul Saga ikke støter fra seg noen del av fanbasen.

Se hele intervjuet nedenfor: