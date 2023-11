Rykter: Switch-versjonen av Outer Wilds nærmere enn noensinne

HQ

Vanligvis når vi får informasjon om fremtidige utgivelser fra uoffisielle kilder, pleier vi å ta det med en klype salt og ikke bli altfor begeistret, men med det lille lyset som nå har kommet, er det vanskelig å holde følelsene i sjakk.

Den velkjente Nintendo-insideren Pyoro_X har lagt ut en noe kryptisk melding på Twitter / X, der han hevder at "Endelig vil vi kunne steke marshmallows på Switch." Langt fra å være en ny funksjon for Nintendos hybridkonsoll, gir lekkasjen informasjon om den etterlengtede og lenge savnede Switch-versjonen av Outer Wilds.

Denne meldingen antyder at utviklingen av Outer Wilds for Switch har foregått i det skjulte, og den eneste informasjonen vi har fått så langt, er sporadiske kommentarer fra utviklerne om at det jobbes med det, og et foreløpig lanseringsvindu på eShop sommeren 2021.

Selv om verken Annapurna eller Team Outer Wilds har sagt noe i skrivende stund, vil kunngjøringen av spillets ankomst til plattformen utvilsomt være en av de beste nyhetene som kommer ut av årets siste del.

