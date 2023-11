Baldur's Gate III vil ha en fysisk utgave ved siden av Xbox Series-versjonen

HQ

Larian Studios er fortsatt i ferd med å komme seg etter bakrusen etter de åtte nominasjonene de fikk på The Game Awards i går ettermiddag, og det ser ut til at Larian Studios er klare for en uke med store Baldur's Gate III kunngjøringer.

Alt dette kommer fra spillets offisielle Twitter-konto, der de la ut en melding der de oppfordret fansen til å stemme på bidrag på Game Awards-nettstedet. I samme tråd kommenterte de: "Xbox- og fysiske formatfans, følg med her for den offisielle kunngjøringen. Det kommer til å bli en travel uke".

Dette betyr at kunngjøringen (og muligens utgivelsen) av Xbox Series-versjonen av Baldur's Gate III vil bli kunngjort på The Game Awards, i tillegg til en fysisk utgave av spillet, som vi ikke vet om den vil være for Microsoft-konsoller eller også vil være åpen for PlayStation ( boxed edition for PS5 finnes allerede , men så langt er den bare tilgjengelig i Japan).