Mortal Kombat 1 endrer sin holdning til sesongbaserte dødsulykker

Mortal Kombat 1 fikk nylig mye kritikk for sin Halloween Fatality, som så ut til å være den første av flere sesongbaserte Fatalities. Fansen var ikke fornøyd med at de måtte åpne lommeboken for spillets mest ikoniske funksjon, og gikk ut i sosiale medier for å protestere.

Nå, ifølge IGN , ser det ut til at Warner Bros. har endret mening. I stedet for at én Fatality koster 1200 Dragon Krystals (ca. 9,99 dollar), vil de nå bli utgitt i en pakke til samme pris. Dette inkluderer Halloween Fatality, Thanksgiving Fatality og den kommende Winter Fatality.

Dette betyr at drapene nå er mye rimeligere enn om de hadde blitt gitt ut hver for seg, men fansen kommer likevel til å føle seg litt såret av alt dette. Du kan alltids velge å unngå mikrotransaksjonene, men da vil noen føle at de går glipp av morsomt innhold.

Hva synes du? Burde Mortal Kombat 1 ha betalt for Fatalities?