The Sims 5 vil "definitivt" introdusere flerspillermodus

The Sims 5 virker fortsatt som et mysterium for mange av oss. Vi vet at det er der, et sted ute i eteren, men vi har ikke fått så mange detaljer om hvordan spillet kommer til å se ut. Nå vet vi, takket være Lyndsay Pearson, visepresident for franchise creative, at spillet kommer til å ha flerspillermodus.

"Vi vil definitivt introdusere flerspiller," sa Pearson i podcasten One More Life, som arrangeres av Radio Times . "Og ikke flerspiller på den store, skumle 'hopp i en verden full av fremmede'-måten. Men bokstavelig talt, hvordan vil du og vennene dine spille sammen? Og det er mange forskjellige måter å gjøre det på, så vi utforsker mange forskjellige områder."

Pearson forteller videre om hvordan flerspiller kan bety forskjellige ting i ulike spill, og at det blir en spesiell utfordring å introdusere det i et spill som The Sims. "Vi synes det er veldig gøy å utforske alle de ulike mulighetene, spesielt i forbindelse med The Sims, for det handler fortsatt om disse små figurene, deres små liv, og du hjelper til med å styre dem. Så hva betyr det hvis du og jeg gjør det sammen? Og hvordan finner vi ut hvordan vi kan få litt av kaoset, litt av moroa og litt av positiviteten til å forenes på en måte som føles Sims-aktig?"

Det virker som om teamet som jobber med The Sims 5 har latt seg inspirere av Animal Crossing i denne sammenhengen. "Det er et godt eksempel på min lille plass, min lille øy, men jeg kan invitere deg over."

Kanskje vil du ikke overvåke de samme simmene med en kompis, men dere vil kunne besøke hverandres byer og hus hvis dere ønsker det, så lenge du ikke lar vennens simmer ligge i et basseng og deretter fjerner stigen.