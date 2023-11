Segas driftsdirektør tror ikke at selskapet blir kjøpt opp

HQ

Etter oppkjøpet av Activision Blizzard ser det ut til at ingen tredjepartsutviklere eller -utgivere er trygge. Et selskap som imidlertid er ganske sikker på at det ikke kommer til å bli kjøpt opp, er Sega. I en samtale med CNBC sa Shuji Utsumi, Chief Operating Officer for Sonic-skaperen, at det er stor interesse fra andre parter, men at han ikke tror det blir noen avtale.

"Mange selskaper er interessert. Vi føler oss beæret. Vi har attraktive immaterielle rettigheter og potensial. Selskaper som eies av eieren. En sterk eier. Jeg tror ikke at en slik transaksjon kommer til å skje."

Sega har selv gjort et større oppkjøp i det siste, da de kjøpte Angry Birds-skaperen Rovio. "Som en del av Sega Sammy kjøper vi opp noen av selskapene. Vi har nettopp kunngjort [kjøpet av Rovio]. Vi er fortsatt på utkikk etter vekstmuligheter."

