Salget av digitale spill i Storbritannia gikk ned med 24 % i oktober

I det siste har det blitt ganske vanlig at dataspill selger bedre og mer på digitale plattformer enn i fysisk format. Men i oktober 2023 skjedde det nesten en endring på det britiske markedet.

For Gamesindustry.biz har rapportert at salget av digitale spill gikk ned med 24 % i forhold til oktober 2022, med totalt 1,6 millioner solgte digitale spill i løpet av måneden. Fysiske spill økte derimot med 8 %, og 1,08 millioner spill ble omsatt i løpet av måneden. Det sies at årsaken til denne endringen er at Call of Duty: Modern Warfare III ble lansert i november, mens Modern Warfare II debuterte i oktober i fjor.

Når det gjelder spill spesifikt, får vi vite at selv om EA Sports FC 24 var månedens største fysiske og digitale spill, klarte tittelen å selge 16 % færre enheter enn FIFA 23. Marvel's Spider-Man 2 var månedens nest største spill og månedens mest solgte nye spill, med et salg som var 2 % høyere enn God of War: Ragnarök, 94 % høyere enn Spider-Man: Miles Morales og 9 % lavere enn Spider-Man.

Det skal sies at selv om Super Mario Bros. Wonder kom på tredjeplass på de fysiske hitlistene, vet vi ikke hvor stort det digitale salget var i oktober, ettersom Nintendo ikke deler disse dataene. Det antas imidlertid at det sannsynligvis er den største digitale Mario-lanseringen noensinne, siden spillet slo alle mulige fysiske rekorder. Dette betyr at Assassin's Creed Mirage kom på tredjeplass på de digitale hitlistene (og fjerdeplass på de fysiske hitlistene).

Ser vi på konsollene, gikk salget generelt ned med 10 % fra måneden før, med en nedgang på 4 % for PS5, en nedgang på 33 % for Xbox-serien og en oppgang på 15 % for Nintendo Switch. Det ble også solgt 584 000 tilbehør i oktober, noe som er 15 % lavere enn i oktober 2022.

Så til tross for en megamåned med spennende og svært anerkjente titler, har oktober 2023 faktisk vært mindre imponerende enn forventet med tanke på salget i Storbritannia.