En ny Jason Bourne-film er på trappene

"Herregud, det er Jason Bourne!" Actionfranchisen kan være på vei tilbake, for Universal Pictures er tydeligvis ute etter å gi den nytt liv.

Ifølge Deadline er en ny film under tidlig utvikling, og Universal ønsker å engasjere Edward Berger som regissør. Bergers forrige film, All Quiet on the Western Front, vant fire Oscars i år.

Det er snakk om at Matt Damon skal vende tilbake som actionstjerne, så det virker ikke som om Universal satser på en fullstendig reboot her. Damon spilte i fire av de fem Bourne-filmene, og hoppet bare over The Bourne Legacy fra 2012. Vi vil sannsynligvis høre mer om dette prosjektet snart, ettersom innsidere rapporterer at det ikke engang foreligger et manus ennå.