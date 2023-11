ReturnalDirektør forlater Housemarque etter 14 år

HQ

Harry Krueger er kanskje ikke et kjent spillnavn, men han er en innflytelsesrik aktør i bransjen. Han har vært spilldirektør for Housemarque siden 2014, og har til sammen jobbet 14 år i selskapet.

Nå har Krueger imidlertid bestemt seg for at det er på tide å slutte. I et innlegg på Housemarques hjemmeside forteller han om sin tid hos utvikleren, og deler litt optimisme for fremtiden.

"I løpet av mine 14 år hos Housemarque har jeg vært utrolig heldig som har fått jobbe med det ene drømmeprosjektet etter det andre, og jeg har hatt gleden av å jobbe sammen med noen virkelig talentfulle og fantastiske mennesker. Det har vært en ære å følge Housemarque på denne reisen, og å være vitne til veksten fra de mindre arkadeinspirerte titlene våre til de fantastiske høydene vi nådde med Returnal. Vi har virkelig ristet i himmelens søyler sammen, og jeg vil alltid være stolt av alt det fantastiske vi har oppnådd som studio."

"Jeg forlater selskapet med intet annet enn dyp takknemlighet for det som har skjedd, og en glødende optimisme for fremtiden - med et spennende nytt prosjekt på gang, et fantastisk team som er sterkere enn noensinne, og kontinuerlig støtte fra Sony og Playstation Studios, vet jeg at Housemarques lyseste kapittel ennå ikke er skrevet."

Det virker som om fremtiden ser ganske lys ut for Housemarque. Vi har tidligere rapportert at utvikleren utvider arbeidsstokken og vil lage Nordens mest avanserte spillhovedkvarter.