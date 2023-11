Dette indie-samarbeidsspillet selger bedre enn Call of Duty og Football Manager 2024 på Steam akkurat nå.

HQ

Av og til ser vi et tilfeldig indiespill som tar Steam med storm. Lethal Company er fortsatt i tidlig tilgang, men det er tydelig at spillet allerede har slått an hos mange. Akkurat nå ligger det på andreplass på Steams toppselgerliste, like bak Steam Deck.

Det plasserer det foran Football Manager 2024, Call of Duty: Modern Warfare III og andre toppkonkurrenter. Hva er det som gjør dette spillet så attraktivt? Vel, det er en rekke faktorer. For det første er det billig, og koster bare 8,50 pund eller rundt 10 euro i Steam-butikken akkurat nå. Og så kombinerer det samarbeidsspill med noen fantastiske skrekkmekanikker.

Du og vennene dine får i oppgave å dykke dypt inn i forlatte måner for å samle inn ressurser til selskapets overherrer. På disse månene finnes det også skremmende utenomjordiske skapninger som kan utslette deg øyeblikkelig hvis du ikke er forsiktig. Du har sikkert sett klipp på nettet av spillere som snur seg rundt og ser vennen sin bli stille mens en ufattelig grusomhet knuser dem i to. Nærhetschatten bidrar bare til å gjøre det hele enda mer skremmende/komisk, avhengig av hvordan man ser på det.

Har du prøvd Lethal Company ennå?