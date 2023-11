Ferdighetsbasert matchmaking er en "bjørnetjeneste" for spillerne, ifølge tidligere flerspilleransvarlig i Bungie

HQ

Ferdighetsbasert matchmaking er et av de mest kontroversielle temaene i moderne spill i dag. I teorien er det fornuftig å ha spillere på samme ferdighetsnivå, men i praksis har mange spillere blitt misfornøyde med den generelle flerspilleropplevelsen.

Max Hoberman, tidligere leder for flerspilleravdelingen i Bungie, har gått grundig inn på hvorfor ferdighetsbasert matchmaking, eller SBMM, suger, og har kalt det en "bjørnetjeneste" for spillerne. I et svar på en meningsytring fra GamesRadar hevder han at det er bedre med variasjon.

"Feilen med moderne ferdighetsbasert matchmaking er at den er designet for å maksimere de perfekte match-scenariene og minimere de andre. Når det fungerer, blir de fleste kampene veldig tette og stressende. Det er ikke gøy for de fleste spillere. Hvor er variasjonen?".

Han snakket også om hvordan denne metoden segregerer spillere på høyt nivå: "Siden den naturlige fordelingen av spillernes ferdighetsnivå følger en bjellekurve, finnes det uteliggere: iboende spillere med lave ferdigheter og spillere med høye ferdigheter. Å karakterisere de dyktige spillerne som "svette tenåringer på Monster Energy" er virkelig respektløst", sa han. "Det er en form for diskriminering å segregere spillere med høye ferdigheter fra resten av befolkningen og tvinge dem til å vente lenge. Designere bør strebe etter å finne en måte som gjør at spillere på alle ferdighetsnivåer kan ha det gøy sammen."

Hva synes du om Hobermans argumentasjon? Du kan lese hele tråden her.