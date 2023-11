Netflix viser en første titt på Guy Ritchies The Gentlemen TV-serie.

Netflix har vist et første glimt av den kommende TV-serien som utspiller seg i Guy Ritchies verden The Gentlemen. Serien, som ganske enkelt går under navnet The Gentlemen too, får premiere en gang i 2024 og har en rekke skuespillere på rollelisten, blant andre Theo James, Daniel Ings, Kaya Scodelario, Vinnie Jones og Giancarlo Esposito.

Handlingen i serien handler om Eddie Horniman (James), som arver farens eiendom, men oppdager at den er en del av et gressimperium, og at ulike medlemmer av den britiske kriminelle underverdenen er ute etter å sikre seg en del av virksomheten. Dette fører til at Eddie begynner å leke gangster og suges inn i en kriminell verden.

Serien er skapt av Ritchie og Peaky Blinders Matthew Read, og Ritchie har til og med regissert et par av episodene selv. Mens vi venter på en trailer og en nøyaktig premieredato i 2024, har Netflix delt en samling bilder om serien, som du kan se nedenfor.