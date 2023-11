Du kan bli den neste Karate Kid

HQ

Hvis du var bekymret for at den kommende Karate Kid -filmen vil inkludere en eller annen stor, overbrukt Hollywood-stjerne i rollen som studentkjemperen, har vi svært gode nyheter til deg. For filmen tar i stedet en mer åpen tilnærming til å finne sin neste stjerne, og har nå lagt ut en åpen casting for alle som vil prøvespille for å bli den neste Karate Kid.

Castinginnbydelsen ble annonsert av Ralph Macchio og Jackie Chan, som begge skal være med i filmen. I casting-informasjonen får vi vite at produsentene er på jakt etter en person i alderen 15-17 år, som er kineser eller en kinesisk blandingsrase, og som kan snakke flytende engelsk og mandarin som et sterkt pluss. Erfaring med kampsport, bevegelse, gymnastikk eller dans er selvfølgelig også sterkt anbefalt. Den som takker ja til rollen, må være tilgjengelig mellom mars og juni 2024, som utvilsomt er det tidspunktet filmen skal spilles inn.

