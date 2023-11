I morgen lanseres den første kokeboken om Magic: The Gathering.

HQ

Hvis du har vært på utkikk etter en måte å krydre matlagingen på, har Wizards of the Coast kanskje løsningen for deg, for Magic: The Gathering: The Official Cookbook: Cuisines of the Multiverse debuterer denne uken.

Boken inneholder over 70 oppskrifter som er basert på kortspillets univers, og som det står i beskrivelsen av boken: "Denne kokeboken tar leserne med på en reise gjennom det elskede spillet med oppskrifter som er enkle å følge. Med vakre fargefotografier og kunst fra spillet er Magic: The Gathering: The Official Cookbook et must for både matelskere og fans."

Boken lanseres offisielt 28. november (altså i morgen), og du kan kjøpe den på Amazon for 35,99 dollar.