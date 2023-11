Creative Assembly går tilbake til strategispill etter avlysningen av Hyenas.

HQ

Etter kanselleringen av skytespillet Hyenas går Creative Assembly angivelig tilbake til den sjangeren de kan best.

"Hvert studio har sine egne styrker og svakheter, men de gunstige vindene i den tidlige COVID-19-perioden, kombinert med de sterke resultatene for hver tittel, førte til at vi vedtok en strategi om å akselerere mer, selv på områder der disse studioene ennå ikke har forsøkt å oppnå ytterligere vekst," sa Sega Sammy Holdings president og administrerende direktør Haruki Satomi i en nylig inntjeningssamtale.

"Men noen studioer gjorde det bra og andre ikke, så vi har bestemt oss for å fokusere på styrkene til hvert enkelt studio", fortsatte han. "For å si det enkelt: Creative Assembly var gode på offline-spill i RTS-sjangeren, men de tok utfordringen med å utvikle Hyenas, et onlinespill i FPS-sjangeren."

Det ser ut til at Creative Assembly utelukkende kommer til å jobbe med strategispill i overskuelig fremtid. Creative Assembly, som er kjent for sitt arbeid med Total War-serien, imponerte oss også da de lanserte Alien: Isolation. Som vi også har sett i år med Hi-Fi Rush, er det bra at utviklere av og til beveger seg bort fra sine sterke sider for å skape noe forfriskende, men foreløpig ser det ut til at alle kommer til å holde seg til sitt felt, i hvert fall når det gjelder Sega.

