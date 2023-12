Nirvana Noir er det kosmiske detektivspillet du ikke visste at du trengte.

Som en del av utstillingen Day of the Devs: The Game Awards Edition ble det nettopp annonsert et helt nytt og slående krim-eventyrspill. Spillet, som ganske enkelt går under navnet Nirvana Noir, er en oppfølger til Genesis Noir og utspiller seg i en kosmisk by der hovedpersonen, No Man, må følge spor for å finne ledetråder og studere dialog for å løse mysteriet som er spillets kjerne. Vi blir fortalt at spillet til og med vil utforske dynamikken mellom hovedpersonens dobbeltliv, som er delt mellom farger og kriminalitet.

Tittelen har ennå ingen lanseringsdato eller -vindu, men vi har fått vite at det etter hvert vil bli lansert på PC og Xbox, og til og med på Game Pass. I forkant av lanseringen vil utvikleren Fellow Traveller også lansere en crowdfunding-kampanje der fansen kan engasjere seg og bidra til å dekke utviklingskostnadene for prosjektet.

Se annonseringstraileren for Nirvana Noir nedenfor.