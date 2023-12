Konseptbilder og skjermbilder fra det kansellerte Timesplitters-spillet lekker ut på nettet.

For en uke siden ble det avslørt at det kriserammede selskapet Embracer hadde den verst tenkelige julegaven i vente til de ansatte i Free Radical Design, da studioet ble lagt ned. Dette betydde sannsynligvis også at drømmen om noensinne å få en TimeSplitters 4 er død.

Men hvis du likevel har lyst til å se hvordan et slikt spill kunne ha sett ut, bør du ta turen innom ResetEra, der en bruker har delt masse konseptbilder og til og med noen tidlige skjermbilder som viser ulike miljøer, litt sprø karakterdesign (katten...) og en hel haug med våpen. Sørg for å sjekke det ut, for det kan være det siste vi får se fra serien.

Vi kjenner ikke historien bak disse lekkasjene, men det kan ha sammenheng med en misfornøyd tidligere ansatt som ønsker å vise hva studioet jobbet med.