Den opprinnelige skaperen av God of War mener Kratos ble for myk i rebooten.

David Jaffe, den opprinnelige skaperen av God of War -serien, har åpnet seg litt om hva han mener om hvordan Kratos-karakteren ble behandlet etter den myke rebooten av serien i 2018.

Han refererer til et eldre intervju med Bruno Velasquez, der medregissøren sa at hvis Kratos' greske år er hans collegeår, viser rebooten hvordan han modnes og vokser som person. Jaffe minner oss deretter på at han likte God of War fra 2018 før han dykker ned i hvorfor han ikke synes dette var en god idé.

"Jeg vil ikke se disse karakterene vokse," sa han, med henvisning til både Kratos og Indiana Jones (som inspirerte samtaleemnet). Ifølge Jaffe er det vel og bra når serieskapere inspireres av egne erfaringer når de lager nye IP-er eller nye figurer, men det bør ikke skje med etablerte figurer som Kratos.

"Jeg liker ikke retningen God of War tar i det hele tatt", sier Jaffe senere i videoen. Nærmere bestemt ser det ut til at han har et problem med oppfølgeren til 2018-spillet,

God of War: Ragnarök. Jaffe har ennå ikke spilt den nye Valhalla DLC-en, men hvis han ikke vil se karakterene gjennomgå en personlig utvikling, bør han nok holde seg unna.

Er du enig med David Jaffe?