Slik fant Willem Dafoe ut at han hadde et uvanlig ansikt

HQ

Willem Dafoe har et av de mest gjenkjennelige ansiktene i Hollywood. Enten han smiler som om han er i ferd med å drepe deg eller bare går nedover gaten, er du ikke i tvil om hvem du har sett.

Det tok tydeligvis litt tid for Dafoe å innse dette. I et intervju med Today forteller Dafoe om en gang han ble gjenkjent på T-banen. "Jeg hørte en fyr si 'Ja, det må være ham. Ingen ser ut som den jævelen". Det var da jeg skjønte det", sier han.

"That's when I knew" refererer til Dafoes erkjennelse av at han hadde et gjenkjennelig ansikt. Om noe er det bra å ha et slikt ansikt, spesielt når man er skuespiller. Det har hjulpet Dafoe med å gi liv til forestillingene sine, og gjør at karakterer som Thomas Wake i The Lighthouse og Norman Osborne i Spider-Man virkelig skiller seg ut.

Hva er din favorittrolle av William Dafoe?