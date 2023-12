Firewall Series-studio legger ned på grunn av "manglende støtte for VR"

HQ

Det er vanskelig å si om VR-markedet er i krise eller på vei inn i en krise, for mens Meta ser ut til å ha brukbar suksess med Quest-serien, virker ikke Sony særlig interessert i å støtte PSVR2.

For eksempel har utvikleren First Contact Games, som har stått bak spill som Firewall Ultra og andre Firewall-titler for PSVR2 med Sony som utgiver, nå kunngjort at de legger ned virksomheten. I en melding på Facebook skriver studioet at det mangler finansiering til VR-utvikling og derfor ikke kan fortsette. Dette betyr også at Solaris: Offworld Combat 2, som ble presentert tidligere i år, legges ned:

"Etter nesten 8 års arbeid med det mest fantastiske teamet jeg noensinne har hatt gleden av å være en del av, er jeg lei meg for å kunngjøre at vi vil legge ned selskapet First Contact Entertainment innen utgangen av året. Mangelen på støtte for VR i bransjen har etter hvert satt sine spor. Som en AAA VR-spillutvikler kan vi ikke forsvare utgiftene som trengs fremover. Vi er et team av uredde innovatører som er villige til å presse ny teknologi til det ytterste. Jeg er ekstremt stolt av teamet og takknemlig overfor investorene våre, partnerne våre og ikke minst fellesskapet av dedikerte og lidenskapelige spillere."

Hvordan ser du på fremtiden for VR-markedet?