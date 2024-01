Naughty Dog ser ut til å jobbe med en ny franchise

HQ

Jobbannonser og LinkedIn-profiler har de siste par årene blitt gullgruver for å få ny informasjon om kommende videospill. Og det er akkurat det Naughty Dog-utvikleren Colin Lorimer (illuminator og story artist) nå tilbyr.

Lorimer skriver på LinkedIn at han "currently helping develop Naughty Dog's latest IP", som er et "Untitled project". Det er verdt å nevne at han også nevner TLOU: Factions (den nylig kansellerte The Last of Us-flerspillertittelen) som et prosjekt han har jobbet med, så det er ikke det spillet han snakker om her.

Ettersom det er en ny franchise, er det vanskelig å vite hva det dreier seg om, men Naughty Dog er jo alltid interessant, så vi ser frem til å få vite mer om denne hemmelige tittelen etter hvert.

Takk Reddit