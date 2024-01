Paul Dano spiller hovedrollen som en himmelsk edderkopp i Netflix' Spaceman

Da det ble kjent at Adam Sandler skulle spille hovedrollen i et sci-fi-actiondrama for Netflix om en Spaceman, var det mange som overså at Paul Dano også skulle være med i filmen i rollen som en "skapning fra tidenes morgen". Nå som filmen, med den kreative tittelen Spaceman, har fått en trailer og en bekreftet utgivelsesdato, har vi fått se Danos skapning.

Og hvis du har araknofobi, bør du kanskje se bort nå, for skapningen er egentlig en stor edderkopp som kommuniserer med Sandlers Spaceman, kjent som Jakub, i et forsøk på å trøste ham i ensomheten under forskningsoppdraget hans langt ute i verdensrommet. Til tross for sitt skremmende utseende er Danos skapning overraskende sjarmerende, og som du kan se i traileren nedenfor, ser den ut til å stjele showet i denne filmen.

HQ

Når det gjelder sammendraget av Spaceman, kan du lese det her: "Seks måneder inn i et ensomt forskningsoppdrag til utkanten av solsystemet innser astronauten Jakub (Adam Sandler) at ekteskapet han forlot kanskje ikke venter på ham når han kommer tilbake til jorden. Han er desperat etter å få orden på forholdet til kona Lenka (Carey Mulligan), og får hjelp av en mystisk skapning fra tidenes morgen som han finner gjemt i romskipets indre. Hanuš (med stemme av Paul Dano) samarbeider med Jakub for å finne ut hva som gikk galt før det er for sent."

Spaceman har premiere på Netflix 1. mars 2024, og det er Johan Renck som regisserer, mens Carey Mulligan spiller hovedrollen sammen med Sandler. Filmen skal være basert på romanen Spaceman of Bohemia.